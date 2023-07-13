Дарвин Хэм: Остин Ривз скоро будет играть в Матче всех звёзд НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что видит в защитнике команды Остине Ривзе будущего участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Официально об этом заявляю: Остин Ривз скоро будет играть в Матче всех звёзд НБА», — сказал Хэм в подкасте thisleague UNCUT.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» заключил с Ривзом новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин принял участие в 81 матче, в среднем набирая 13,8 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая 3,6 передачи.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:

Не так давно известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс поддел «Лейкерс» после новости о контракте с Ривзом.