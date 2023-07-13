Названа позиция Джеймса Хардена по дальнейшему продолжению карьеры

33-летний звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден по-прежнему склоняется к уходу из команды. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на источник, близкий к самому игроку.

«Позиция Хардена не изменилась. Он всё ещё хочет покинуть «Филадельфию». Он до сих пор расстроен тем, как Дэрил Мори справился с ситуацией, когда в прошлом месяце он мог оказаться на рынке свободных агентов. Да, Харден недавно посетил в Вегасе ту же вечеринку, что и его партнёр Джоэл Эмбиид и бывший владелец «Сиксерс» Майкл Рубин, но он по-прежнему полон решимости начать следующий сезон в футболке «Клипперс», — сообщил источник.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду: