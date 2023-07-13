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Владелец «Далласа»: Ирвинг знает, что это команда Луки Дончича

Владелец «Далласа»: Ирвинг знает, что это команда Луки Дончича
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о взаимодействии двух звёзд команды, Кайри Ирвинга и Луки Дончича.

«Я думаю, Кайри Ирвинг повзрослел до такой степени, что знает, что это команда Луки Дончича. Лука тоже знает, что это его команда. Именно это важно. Кайри готов играть роль атакующего защитника. А когда на площадке нет Луки, у нас появляется разыгрывающий, который может забивать и создавать моменты для других парней. Оба делают своих товарищей по команде лучше, а раньше у нас такого не было», — сказал Кьюбан на канале FreeDawkins в YouTube.

Ирвинга обменяли в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением:

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