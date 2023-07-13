Эксперт назвал главную причину, по которой шансы Леброна на 5-й титул в НБА возрастают

Известный эксперт Скип Бэйлесс высказался о 25-летнем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Остине Ривзе. Ранее сообщалось, что с «озёрниками» Остин подписал новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн. Бэйлесс также выразил мнение, что за счёт прогресса Ривза шансы лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса на пятый титул становятся больше.
«Он главная причина, по которой у Леброна Джеймса хорошие шансы получить свой пятый перстень. Я никогда не видел, чтобы игрок так сильно прогрессировал: от студенческого до профессионального баскетбола. Лучший игрок «Лейкерс» в прошлогоднем плей-офф, лучший игрок финала конференции с «Денвером» теперь станет пятым самым высокооплачиваемым игроком «Лейкерс» в следующем сезоне», — сказал Бэйлесс у себя в социальных сетях.
Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:
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