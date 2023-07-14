Перкинс назвал игрока «Лейкерс», который должен стать лидером команды вместо Леброна

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, обратив внимание на его возраст. Сейчас Леброну 38 лет.
«Я думаю, Леброн – величайший игрок всех времён. Но когда дело доходит до того, чтобы возложить надежды на парня, которому в декабре исполнится 39 лет, то я понимаю, что просто не могу этого сделать. Особенно, если учитывать, что он играет бок о бок с парнем, который находится в расцвете сил, и входит в пятёрку лучших талантов в лице Энтони Дэвиса. Должен ли Леброн отойти на второй план? Абсолютно. Эта команда зайдёт так далеко, насколько позволит Энтони Дэвис», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.
Леброн даёт наставления Куперу Флэггу на турнире Peach Jam:
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