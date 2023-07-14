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Кевин Дюрант назвал самого недооценённого баскетболиста НБА, с которым он когда-либо играл

Кевин Дюрант назвал самого недооценённого баскетболиста НБА, с которым он когда-либо играл
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос о самом недооценённом баскетболисте, с которым он играл за время карьеры.

«Хороший вопрос, я могу назвать несколько парней, но первый, кто приходит на ум, это Джереми Лэмб», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Лэмб за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерс» и «Сакраменто Кингз».

«Как работает это дерьмо?» Кевин Дюрант зарегистрировался в TikTok:

Не так давно Кевин назвал трёх игроков НБА, которые получают недостаточное признание. По мнению Дюранта, ими являются Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Расселл Уэстбрук.

Топ-3 непризнанных от Дюранта:
Кевин Дюрант назвал трёх игроков НБА, которые получают недостаточное признание
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