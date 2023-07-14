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Уокер составил пятёрку лучших скореров за всю историю, в топе не оказалось Леброна

Уокер составил пятёрку лучших скореров за всю историю, в топе не оказалось Леброна
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Чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Антуан Уокер на подкасте I AM ATHLETE составил пятёрку лучших скореров за всю историю НБА.

1. Майкл Джордан. Является лидером за всю историю по среднему показателю набранных очков за матч за всю карьеру. За 15 сезонов, проведённых в лиге, Джордан набирал в среднем 30,1 очка за матч. В сезоне-1986/1987 Майкл в среднем набирал 37,1 очка.

2. Коби Брайант. Занимает четвёртое место по общему количеству очков за всю историю — 33,643.

3. Ларри Бёрд. За 897 проведённых встреч в среднем набирал 24,3 очка с эффективностью исполнения бросков 49,6%. Дальние броски Бёрд забрасывал с показателем 37,6%.

4. Аллен Айверсон. Провёл 11 сезонов в НБА, набирая в среднем более 25 очков за игру.

5. Уилт Чемберлен. Обладатель рекорда по количеству набранных очков в одной отдельной игре — 100.

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