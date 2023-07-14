Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джо Маззулла и Сэм Касселл встретились с тренером UFC для спарринга

Джо Маззулла и Сэм Касселл встретились с тренером UFC для спарринга
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла и его ассистент Сэм Касселл встретились с тренером UFC Эриком Никсиком, чтобы провести тренировку в октагоне. Фотографию в своих социальных сетях опубликовал сам Никсик.

Джо Маззулла и Сэм Касселл на тренировке по MMA

Джо Маззулла и Сэм Касселл на тренировке по MMA

Фото: Социальные сети Эрика Никсика

«Было здорово принять у нас в гостях тренеров «Бостона» Джо Маззуллу и Сэма Касселла. Тренер Маззулла обратился к нам, чтобы понять тактику того, как мы загоняем бойцов в угол октагона, а также узнать о прочих тонкостях нашего спорта», — написал Никсик в своих социальных сетях.

НБА. Актуальное:
В НБА правда меньше физических нагрузок? Бывший игрок лиги ответил Виктору Вембаньяме
В НБА правда меньше физических нагрузок? Бывший игрок лиги ответил Виктору Вембаньяме

Минувший сезон стал первым в карьере Маззуллы в качестве главного тренера. Он не смог повторить достижение Име Удоки из сезона-2021/2022, когда «Селтикс» вышли в финал НБА. Под руководством Джо «Бостон» остановился на стадии финала конференции, где в семи играх уступил «Майами Хит».

Материалы по теме
Джо Маззулла: Порзингис поможет нам снизить давление на Брауна и Тейтума
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023