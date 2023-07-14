Джо Маззулла и Сэм Касселл встретились с тренером UFC для спарринга

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла и его ассистент Сэм Касселл встретились с тренером UFC Эриком Никсиком, чтобы провести тренировку в октагоне. Фотографию в своих социальных сетях опубликовал сам Никсик.
Джо Маззулла и Сэм Касселл на тренировке по MMA
Фото: Социальные сети Эрика Никсика
«Было здорово принять у нас в гостях тренеров «Бостона» Джо Маззуллу и Сэма Касселла. Тренер Маззулла обратился к нам, чтобы понять тактику того, как мы загоняем бойцов в угол октагона, а также узнать о прочих тонкостях нашего спорта», — написал Никсик в своих социальных сетях.
Минувший сезон стал первым в карьере Маззуллы в качестве главного тренера. Он не смог повторить достижение Име Удоки из сезона-2021/2022, когда «Селтикс» вышли в финал НБА. Под руководством Джо «Бостон» остановился на стадии финала конференции, где в семи играх уступил «Майами Хит».
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