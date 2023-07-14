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Гилджес-Александер и Маррей попали в состав сборной Канады на тренировочный лагерь

Гилджес-Александер и Маррей попали в состав сборной Канады на тренировочный лагерь
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Сборная Канады по баскетболу опубликовала список игроков, которые будут готовиться к грядущему чемпионату мира в тренировочном лагере. В составе оказалось немалое количество игроков НБА.

Состав сборной Канады на подготовительный тренировочный лагерь к чемпионату мира — 2023

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
Джамал Маррей («Денвер Наггетс»)
Ар Джей Барретт («Нью-Йорк Никс»)
Диллон Брукс («Хьюстон Рокетс»)
Лу Дорт («Оклахома-Сити Тандер»)
Никил Александер-Уолкер («Миннесота Тимбервулвз»)
Келли Олиник («Юта Джазз»)
Дуайт Пауэлл («Даллас Маверикс»)
Зак Эдей (университет Purdue)
Ошэй Бриссетт («Бостон Селтикс»)
Кори Джозеф («Голден Стэйт Уорриорз»)
Кевин Пангос («Олимпия Милан»)
Кассиус Робертсон («Скарборо Шутинг Старз»)
Фил Скрабб («Ниагара Ривер Лайонс»)
Томас Скрабб («Оттава Блэкджекс»)

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