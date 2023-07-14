«Автодор» объявил о подписании экс-игрока НБА Синдариуса Торнвелла
Поделиться
Американский лёгкий форвард Синдариус Торнвелл перешёл в «Автодор», сообщает официальный сайт клуба.
Игрок был выбран «Милуоки Бакс» на драфте НБА 2017 года под 48-м общим номером. Права на игрока позже были обменяны в «Лос-Анджелес Клипперс», где в итоге игрок провёл два сезона. Позже он выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик».
Не сумев закрепиться в сильнейшей лиге мира, баскетболист перешёл в немецкий «Ратиофарм», где в национальном чемпионате в среднем набирал 13,4 очка и делал 5,6 подбора. Минувший же сезон Торнвелл провёл в турецком чемпионате, выступая за «Бурсаспор». Сезон в Турции оказался скомканным из-за травмы, но всё равно Синдариусу удалось показать приличные цифры: 9 очков и 4,5 подбора.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
15:31
-
14:49
-
14:44
-
14:06
-
13:40
-
12:34
-
11:54
-
11:27
-
10:54
-
10:37
-
10:29
-
09:25
-
07:54
-
00:49
- 13 июля 2023
-
23:43
-
22:50
-
21:36
-
20:34
-
19:43
-
18:48
-
17:59
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51
-
06:57
-
06:51
-
06:17
Партнерский контент