«Автодор» объявил о подписании экс-игрока НБА Синдариуса Торнвелла

Американский лёгкий форвард Синдариус Торнвелл перешёл в «Автодор», сообщает официальный сайт клуба.

Игрок был выбран «Милуоки Бакс» на драфте НБА 2017 года под 48-м общим номером. Права на игрока позже были обменяны в «Лос-Анджелес Клипперс», где в итоге игрок провёл два сезона. Позже он выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик».

Не сумев закрепиться в сильнейшей лиге мира, баскетболист перешёл в немецкий «Ратиофарм», где в национальном чемпионате в среднем набирал 13,4 очка и делал 5,6 подбора. Минувший же сезон Торнвелл провёл в турецком чемпионате, выступая за «Бурсаспор». Сезон в Турции оказался скомканным из-за травмы, но всё равно Синдариусу удалось показать приличные цифры: 9 очков и 4,5 подбора.