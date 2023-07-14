Главный тренер «Автодора» — о подписании Торнвелла: он очень мастеровитый игрок
Поделиться
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал переход американского форварда Синдариуса Торнвелла в свою команду.
«Мы очень довольны, что достигли соглашения с таким квалифицированным игроком. Абсолютно точно с его опытом НБА и Европы он значительно добавит качества нашей команде. Торнвелл — очень мастеровитый игрок, который может играть на нескольких позициях в атаке, но в то же время отличный защитник и игрок с сильным характером. Надеюсь, что вместе мы достигнем наших целей в этом сезоне», — приводит слова Богичевича официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» смог пробиться в плей-офф через группу «Б». В четвертьфинале команда уступила в серии ЦСКА со счётом 0-3.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
15:31
-
14:49
-
14:44
-
14:06
-
13:40
-
12:34
-
11:54
-
11:27
-
10:54
-
10:37
-
10:29
-
09:25
-
07:54
-
00:49
- 13 июля 2023
-
23:43
-
22:50
-
21:36
-
20:34
-
19:43
-
18:48
-
17:59
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51
-
06:57
-
06:51
-
06:17
Партнерский контент