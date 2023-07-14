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Главный тренер «Автодора» — о подписании Торнвелла: он очень мастеровитый игрок

Главный тренер «Автодора» — о подписании Торнвелла: он очень мастеровитый игрок
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал переход американского форварда Синдариуса Торнвелла в свою команду.

«Мы очень довольны, что достигли соглашения с таким квалифицированным игроком. Абсолютно точно с его опытом НБА и Европы он значительно добавит качества нашей команде. Торнвелл — очень мастеровитый игрок, который может играть на нескольких позициях в атаке, но в то же время отличный защитник и игрок с сильным характером. Надеюсь, что вместе мы достигнем наших целей в этом сезоне», — приводит слова Богичевича официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» смог пробиться в плей-офф через группу «Б». В четвертьфинале команда уступила в серии ЦСКА со счётом 0-3.

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