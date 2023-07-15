Сабрина Ионеску установила рекорд и женской, и мужской НБА по очкам в трёхочковом контесте

В ночь на 15 июля состоялся первый день уикенда Матча всех звёзд в женской НБА. Девушки соревновались в конкурсе трёхочковых, а также в игровом мастерстве. В соревновании дальних бросков разыгрывающая «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску установила рекорд всех времён по количеству очков, как среди мужчин и женщин. Она набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сабрина выиграла конкурс и, получив награду, прокомментировала собственное выступление в интервью.

«Я просто концентрировалась на каждом отдельном броске. Когда я закончила, я не понимала, сколько раз я промахнулась, но понимала, что не очень много. Рада выиграть конкурс и благодарю болельщиков, которые меня поддержали», — заявила Ионеску в интервью после конкурса.