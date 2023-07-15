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Перкинс: даю шанс в один процент, что «Голден Стэйт» попадёт в финал НБА в новом сезоне

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс ответил на вопрос о шансах «Голден Стэйт Уорриорз» попасть в финал в предстоящем сезоне.

«Читайте по губам, я даю им шанс в один процент, и это не из-за прихода в команду Криса Пола», — сказал Перкинс в эфире ESPN US.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» не смог защитить титул, добытый в 2022 году. «Уорриорз» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

«Уорриорз» являются шестикратными чемпионами НБА, четыре титула из шести были завоёваны, начиная с 2015 года.

Ранее лидер «Голден Стэйт Уорриорз» звёздный разыгрывающий Стефен Карри отметил, что все в команде настроены на завоевание титула в новом сезоне.