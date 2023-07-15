Макгрэди: люди должны больше знать о Данкане, он лучший тяжёлый форвард всех времён
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Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди выразил мнение, что легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан заслуживает, чтобы о нём сняли документальный фильм.
«Люди должны знать больше о Тиме Данкане. Он очень тихий парень, но он чёртов победитель по своему характеру… Пожалуй, лучший тяжёлый форвард всех времён», — приводит слова Макгрэди журналист Бен Голливер на своей странице в социальной сети.
НБА. Актуальное:
Тим Данкан провёл 19 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая в составе «Сан-Антонио Спёрс». Данкан пять раз становился чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), дважды признавался самым ценным игроком сезона (2002, 2003) и трижды получал награду MVP финала НБА (1999, 2003, 2005).
Данкан и Вембаньяма:
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