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Генменеджер «Лейкерс» рассказал о состоянии здоровья Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса

Генменеджер «Лейкерс» рассказал о состоянии здоровья Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса
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Обозреватель The Athletic Йован Буха сообщил, что генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка не беспокоится по поводу травм лидеров команды форварда Леброна Джеймса и центрового Энтони Дэвиса, мучивших их по ходу плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Пелинка сообщил многообещающие данные о состоянии здоровья Джеймса (разрыв сухожилия на правой ноге) и Дэвиса (костный нарост и реакция на стресс на правой ноге). Джеймс и Дэвис сыграли во всех матчах плей-офф, несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Джеймс сказал ESPN, что собирается сделать МРТ стопы и перенести операцию этим летом.

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Пелинка говорит, что они довольны межсезоньем и лечением, которое получают Дэвис и Леброн. Все новости об этих травмах были хорошими с точки зрения того, что ребята уже смогли их преодолеть», — приводит слова Бухи The Athletic.

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