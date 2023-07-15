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Расселл Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед»

Расселл Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрёл контрольный пакет акций футбольного клуба «Лидс Юнайтед», покинувшего английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, Уэстбрук присоединился к консорциуму, который в июне заплатил примерно $ 213 млн за 56 процентов акций «Лидс Юнайтед». С 2017 года контрольным пакетом акций английского клуба владел предприниматель Андреа Радриццани, под руководством которого клуб в 2020 году спустя 16 лет вернулся в английскую Премьер-лигу.

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Ранее к консорциуму 49ers Enterprises перед покупкой «Лидса» присоединились гольфисты Джастин Томас и Джордан Спит.

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