Расселл Уэстбрук стал совладельцем футбольного клуба «Лидс Юнайтед»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук присоединился к американскому консорциуму 49ers Enterprises, который в июне приобрёл контрольный пакет акций футбольного клуба «Лидс Юнайтед», покинувшего английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, Уэстбрук присоединился к консорциуму, который в июне заплатил примерно $ 213 млн за 56 процентов акций «Лидс Юнайтед». С 2017 года контрольным пакетом акций английского клуба владел предприниматель Андреа Радриццани, под руководством которого клуб в 2020 году спустя 16 лет вернулся в английскую Премьер-лигу.

Ранее к консорциуму 49ers Enterprises перед покупкой «Лидса» присоединились гольфисты Джастин Томас и Джордан Спит.