Стефен Карри показал отличные навыки игры в гольф
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри продемонстрировал блестящий удар на благотворительном турнире по гольфу.
Карри часто играет в гольф в межсезонье. В конце июня он принял участие в звёздном благотворительном турнире. Вместе со своим многолетним партнёром по команде защитником Клэем Томпсоном он противостоял известнейшим американским футболистам из «Канзас-Сити Чифс» Патрику Махоумзу и Трэвису Келси.
НБА. Актуальное:
Организация «Чифс» является династией, как и «Уорриорз». «Канзас» является победителем Супербоула-2023, а Махоумз и Келси — сильнейшие игроки команды.
В итоге Патрик и Трэвис смогли победить дуэт из «Голден Стэйт» со счётом 3:2. Мероприятие смогло выручить $ 35 млн на благотворительность.
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