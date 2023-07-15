Стефен Карри показал отличные навыки игры в гольф

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри продемонстрировал блестящий удар на благотворительном турнире по гольфу.

Карри часто играет в гольф в межсезонье. В конце июня он принял участие в звёздном благотворительном турнире. Вместе со своим многолетним партнёром по команде защитником Клэем Томпсоном он противостоял известнейшим американским футболистам из «Канзас-Сити Чифс» Патрику Махоумзу и Трэвису Келси.

Организация «Чифс» является династией, как и «Уорриорз». «Канзас» является победителем Супербоула-2023, а Махоумз и Келси — сильнейшие игроки команды.

В итоге Патрик и Трэвис смогли победить дуэт из «Голден Стэйт» со счётом 3:2. Мероприятие смогло выручить $ 35 млн на благотворительность.