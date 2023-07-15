Ерёмин: в МОК хотят унизить нас, кинув кость в виде участия в нейтральном статусе

Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отправлять в Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение на Игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Я ещё раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие‑то подачки, какие‑то их телодвижения в нашу сторону только подчёркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать своё лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты с МОК нужно продолжать, потому что всё равно мы должны возвращаться. Но надо констатировать, что эта ситуация будет продолжаться долго.

Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя. Тут выходит, что мы не поедем на Игры, или же кинут нам кость в виде того, чтобы приняли участие под нейтральным флагом. И всё это говорит об их желании унизить нас», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».