Ерёмин: в МОК хотят унизить нас, кинув кость в виде участия в нейтральном статусе

Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отправлять в Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение на Игры 2024 года, которые пройдут в Париже.
«Я ещё раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие‑то подачки, какие‑то их телодвижения в нашу сторону только подчёркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать своё лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты с МОК нужно продолжать, потому что всё равно мы должны возвращаться. Но надо констатировать, что эта ситуация будет продолжаться долго.
Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя. Тут выходит, что мы не поедем на Игры, или же кинут нам кость в виде того, чтобы приняли участие под нейтральным флагом. И всё это говорит об их желании унизить нас», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».
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