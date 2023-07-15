Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ерёмин: в МОК хотят унизить нас, кинув кость в виде участия в нейтральном статусе

Ерёмин: в МОК хотят унизить нас, кинув кость в виде участия в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной СССР Станислав Ерёмин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отправлять в Олимпийский комитет России (ОКР) приглашение на Игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Я ещё раньше сказал, что весь этот процесс и изоляция надолго. И какие‑то подачки, какие‑то их телодвижения в нашу сторону только подчёркивают, что это будет идти долго. И в этой ситуации нужно держать своё лицо, иметь уважение к себе, нашему спорту, нашему баскетболу, и в то же время контакты с МОК нужно продолжать, потому что всё равно мы должны возвращаться. Но надо констатировать, что эта ситуация будет продолжаться долго.

Тем не менее унижаться ни в коем случае нельзя. Тут выходит, что мы не поедем на Игры, или же кинут нам кость в виде того, чтобы приняли участие под нейтральным флагом. И всё это говорит об их желании унизить нас», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Ерёмин: пока мы отрезаны от мировой арены, надо развивать баскетбол внутри страны
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023