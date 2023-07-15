Новичок «Клипперс» Коби Браун сообщил, что его назвали в честь Коби Брайанта
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Австралийский форвард Коби Браун, выбранный «Лос-Анджелес Клипперс» под 30-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, после матча Летней лиги с «Филадельфией Сиксерс» (102:91) ответил на вопрос, получил ли он своё имя в честь пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.
«Меня назвали в честь Коби Брайанта? Да, это так», — сказал Браун в эфире ESPN US.
23-летний Коби Браун набрал 35 очков и совершил восемь подборов в матче Летней лиги с «Филадельфией».
Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.
Брайант разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
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