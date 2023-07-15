В ЦСКА прокомментировали продление контракта с Никитой Курбановым

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о заключении нового однолетнего контракта с форвардом Никитой Курбановым.

«Когда мы с Никитой обсуждали его назначение капитаном команды, у него были сомнения, справится ли он с дополнительной ответственностью и функциями капитана. Очень рад, что тогда смог найти аргументы, и Никита принял наше предложение. Сейчас он настолько органичен в этой роли, что уже трудно поверить, будто для этих сомнений были хотя бы минимальные основания.

С каждым годом он становится мудрее и эффективнее, плюс становится всё более важным фактором для развития психологии победителя в каждом из партнёров. Это понимаем не только мы, но и соперники, и этим летом на Курбанова всерьёз претендовали другие клубы Единой лиги. Рад, что Никита принял решение остаться в команде из родного города, в клубе, с которым он себя ассоциирует, и который, в свою очередь, ассоциирует себя с капитаном», — приводит слова Ватутина сайт московского клуба.

«Очень рад, что наш капитан решил продлить свои игровые дни и остался с нами на следующий сезон. Курби является лицом клуба и, как всегда, будет очень важен для нашей командной «химии» и процесса обучения молодых игроков ценностям ЦСКА. Твёрдо верю, что его опыт особенно ценен, когда наступают трудные моменты, и, надеюсь, он приведёт нас ко многим победам, как всегда делал до сих пор», — добавил главный тренер команды Эмил Райкович.