Стефен Карри назвал «нелепым» рекорд Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри неоднозначно высказался о новом рекорде в конкурсе трёхочковых бросков НБА среди мужчин и женщин, накануне установленным разыгрывающей «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску.
«Это нелепо», — написал Карри в социальных сетях, упомянув соответствующую запись и аккаунт Сабрины.
Напомним, на завершившемся в рамках первого дня уикенда Матча всех звёзд в женской НБА соревновании дальних бросков Ионеску набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза, и установив тем самым установила рекорд всех времён по количеству очков как среди мужчин, так и среди женщин.
Стоит отметить, что до этого мужской рекорд по количеству набранных очков в указанном конкурсе удерживал именно Стефен Карри, наряду с Тайризом Халибёртоном — по 31 очку у каждого.
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