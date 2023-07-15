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Стефен Карри назвал «нелепым» рекорд Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых НБА

Стефен Карри назвал «нелепым» рекорд Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых НБА
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри неоднозначно высказался о новом рекорде в конкурсе трёхочковых бросков НБА среди мужчин и женщин, накануне установленным разыгрывающей «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску.

«Это нелепо», — написал Карри в социальных сетях, упомянув соответствующую запись и аккаунт Сабрины.

Напомним, на завершившемся в рамках первого дня уикенда Матча всех звёзд в женской НБА соревновании дальних бросков Ионеску набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза, и установив тем самым установила рекорд всех времён по количеству очков как среди мужчин, так и среди женщин.

Стоит отметить, что до этого мужской рекорд по количеству набранных очков в указанном конкурсе удерживал именно Стефен Карри, наряду с Тайризом Халибёртоном — по 31 очку у каждого.

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