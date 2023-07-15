Курбанов: рад продолжить сотрудничество с родным для меня клубом

Капитан московского ЦСКА, тяжёлый форвард Никита Курбанов (36 лет, 202 см) высказался о продлении трудового соглашения с клубом. Напомним, игрок продлил контракт с армейцами ещё на один год.

«Рад продолжить сотрудничество с родным для меня клубом. Приложу все усилия, чтобы радовать своей работой клуб и болельщиков! Скоро увидимся!», – приводит слова Курбанова пресс-служба ПБК ЦСКА.

Напомним, Никита Курбанов начал выступать за столичный армейский клуб ещё на этапе молодёжной системы. Он является рекордсменом красно-синих по количеству как сезонов (15), так и проведённых матчей (728). Ветеран ЦСКА – один из четырёх игроков, принявших участие во всех 47 матчах Лиги ВТБ-2022/2023.

В предыдущем сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, в заключительной серии оказавшись сильнее «Зенита». В полуфинале подопечные Эмиля Райковича не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4). В итоге победителем чемпионата стал казанский УНИКС.