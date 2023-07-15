Фридзон: я благодарен «Зениту» за три года, которые останутся в моей памяти навсегда

Атакующий защитник Виталий Фридзон (37 лет, 195 см), покинувший «Зенит» по истечении срока контракта, записал прощальное обращение, в котором поблагодарил команду.

«Настало время в очередной раз сказать спасибо! Я выражаю свою благодарность клубу «Зенит», который оказал мне свое доверие и в котором я провел три замечательных года. Три года, которые останутся в моей памяти навсегда.

Благодарю весь руководящий состав, медицинский персонал и всех сотрудников «Зенита». Я говорю спасибо команде, с которой мы играли, дружили и веселились! Я говорю спасибо всем болельщикам, которые всегда выражали свою самую искреннюю поддержку и любовь!

Я благодарю всех, кто все время был рядом и поддерживал меня во всем! Я благодарю Питер за то, что на этих три года стал мне домом! Я горжусь тем, что эти три года был причастен к вашему клубу, ко всем вам!», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.

Напомним, Виталий Фридзон провёл в составе «Зенита» три сезона с полугодовым перерывом в сезоне-2021/22 и выиграл с командой чемпионат Единой лиги ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова.