Фридзон: я благодарен «Зениту» за три года, которые останутся в моей памяти навсегда

Атакующий защитник Виталий Фридзон (37 лет, 195 см), покинувший «Зенит» по истечении срока контракта, записал прощальное обращение, в котором поблагодарил команду.
«Настало время в очередной раз сказать спасибо! Я выражаю свою благодарность клубу «Зенит», который оказал мне свое доверие и в котором я провел три замечательных года. Три года, которые останутся в моей памяти навсегда.
Благодарю весь руководящий состав, медицинский персонал и всех сотрудников «Зенита». Я говорю спасибо команде, с которой мы играли, дружили и веселились! Я говорю спасибо всем болельщикам, которые всегда выражали свою самую искреннюю поддержку и любовь!
Я благодарю всех, кто все время был рядом и поддерживал меня во всем! Я благодарю Питер за то, что на этих три года стал мне домом! Я горжусь тем, что эти три года был причастен к вашему клубу, ко всем вам!», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.
Напомним, Виталий Фридзон провёл в составе «Зенита» три сезона с полугодовым перерывом в сезоне-2021/22 и выиграл с командой чемпионат Единой лиги ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова.
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