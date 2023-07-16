Джо Лэйкоб: нам бы хотелось, чтобы Карри, Грин и Томпсон завершили карьеры в «Уорриорз»

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что оптимистично настроен по поводу продления контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном. В контракте игрока остался последний год, за который он заработает $ 43,2 млн.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон завершили карьеры в качестве игроков «Уорриорз». Это моя задача, наша задача, и я думаю, что в итоге с большой вероятностью это произойдёт», – приводит слова Лэйкоба HoopsHype.

Напомним, ранее «Уорриорз» приобрели защитника, 12-кратного участника Матча всех звёзд НБА Криса Пола из «Вашингтон Уизардс» в обмен на форварда Патрика Болдуина-младшего, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта 2027 года и защищённый пик первого раунда драфта 2030 года.