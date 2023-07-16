Стефен Карри сделал хоул-ин-уан на турнире по гольфу

Суперзвезда НБА Стефен Карри нанёс суперудар на турнире по гольфу American Century Championship в Стейтлайне, штат Невада, в котором участвуют знаменитости, сообщает ESPN. На седьмой лунке поля «Эджвуд Тахо» с паром 3 разыгрывающий «Голден Стйэт Уорриорз» сделал хоул-ин-уан, то есть отправил мяч в лунку первым ударом с начальной площадки – ти.

Расстояние от ти до лунки составляло примерно 139 метров. После удара Карри мяч приземлился на траву примерно в 60 см от лунки, после отскока ударился об её край и провалился внутрь. Баскетболист отпраздновал хоул-ин-уан забегом до лунки и лёгким ударом по флажку, укреплённому в ней.

«Это мой второй раз в жизни. Сделать такое на этой лунке – это невероятно. У меня сбилось дыхание до конца дня, но на то есть веская причина», — сказал Карри NBC.

В турнире American Century Championship принимают участие известные игроки НХЛ Джо Павелски и Алекс Киллорн, Патрик Махоумс и Тони Ромо из НФЛ, а также бывшая звезда НБА и спортивный комментатор Чарльз Баркли.