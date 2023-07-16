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Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером

Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вновь будет выступать под 23-м номером, сообщает инсайдер Дэйв Макменамин.

Как сообщил агент игрока Рич Пол, в прошлом сезоне Леброн выступал под шестым номером в честь Билла Рассела, который скончался 31 июля 2022 года. НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового.

На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.

Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

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