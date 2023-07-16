Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вновь будет выступать под 23-м номером, сообщает инсайдер Дэйв Макменамин.
Как сообщил агент игрока Рич Пол, в прошлом сезоне Леброн выступал под шестым номером в честь Билла Рассела, который скончался 31 июля 2022 года. НБА приняла решение вывести из обращения шестой номер в честь легендарного центрового.
На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо завоевания 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.
Расселл стал первым игроком в истории американской лиги, номер которого выведен из обращения во всей НБА.
Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».
- 16 июля 2023
-
05:46
-
04:21
-
02:11
-
00:42
-
00:30
-
00:00
- 15 июля 2023
-
20:20
-
20:07
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
15:03
-
14:29
-
14:18
-
13:11
-
12:50
-
12:15
-
11:40
-
10:47
-
09:45
-
09:18
-
05:36
-
00:54
-
00:48
- 14 июля 2023
-
22:57
-
18:57
-
17:41
-
16:25
-
16:02
-
15:31
-
14:49
-
14:44
-
14:06