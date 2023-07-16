Джоэл Эмбиид и Брэдли Бил провели совместную тренировку

Тренер Дрю Ханлен выложил в своих социальных сетях фотографию, где новоиспечённый защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил тренируется вместе с камерунским центровым «Филадельфией Сиксерс» Джоэлем Эмбиидом.

Джоэль Эмбиид и Брэдли Бил на совместной тренировке Фото: Социальные сети Дрю Ханлена

В нынешнее межсезонье Брэдли был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который в последствии был отчислен, атакующего защитника Лэндри Шэмета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил провёл в «Уизардс» все 11 лет своей карьеры. Столичный клуб задрафтовал игрока в 2012 году под третьим номером. За 11 сезонов защитник сумел трижды стать участником Матчей всех звёзд.