Трей Янг: быть злодеем невесело, я бы хотел просто веселиться, улыбаться и побеждать

Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал, что ему непросто быть в роли злодея.

«Быть злодеем невесело. Я просто питаюсь энергией от болельщиков, они влияют на моё поведение. Мне не очень нравится это, но такое со мной происходило всегда, ещё со времён старшей школы, где я набирал в среднем по 40 очков за матч. Уже тогда я приезжал на чужие площадки и слышал с трибун кричалки о том, что я переоценённый.

Но я на самом деле вообще другого типа человека. Всему этому я предпочёл бы просто выходить на площадку, веселиться, улыбаться и в итоге побеждать», — рассказал Янг в эфире The Draymond Green Show.

Янг впервые почувствовал ненависть публики во время серии с «Нью-Йорк Никс» в 2021 году, где помог «Атланте» легко справиться с только что вернувшейся в плей-офф командой из Нью-Йорка.