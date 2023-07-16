Бриттни Грайнер эффектно представили перед Матчем всех звёзд женской НБА

Ночью на 16 июля состоялся Матч всех Звёзд женской НБА. Во время представления участниц баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер получила множество оваций от болельщиков и игроков.

Представление Бритни Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА

В первый же сезон после возвращения из российской тюрьмы Грайнер смогла отобраться на Матч всех звёзд. Грайнер добилась участия в звёздном матче уже в девятый раз в карьере.

Бриттни выступала за команду Эйжи Уилсон, которая в итоге проиграла команде Бреанны Стюарт со счётом 127:143. Тем не менее, Грайнер смогла продемонстрировать хорошую индивидуальную статистику: 18 очков и 13 подборов.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.