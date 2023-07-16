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Бриттни Грайнер эффектно представили перед Матчем всех звёзд женской НБА

Бриттни Грайнер эффектно представили перед Матчем всех звёзд женской НБА
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Ночью на 16 июля состоялся Матч всех Звёзд женской НБА. Во время представления участниц баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер получила множество оваций от болельщиков и игроков.

Представление Бритни Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА

В первый же сезон после возвращения из российской тюрьмы Грайнер смогла отобраться на Матч всех звёзд. Грайнер добилась участия в звёздном матче уже в девятый раз в карьере.

Бриттни выступала за команду Эйжи Уилсон, которая в итоге проиграла команде Бреанны Стюарт со счётом 127:143. Тем не менее, Грайнер смогла продемонстрировать хорошую индивидуальную статистику: 18 очков и 13 подборов.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.

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