Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли за одну команду

Младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс и сын десятикратного участника Матча всех звёзд Кармело Энтони Кийян сыграли за одну команду на турнире в Лас-Вегасе (США).
Сыновья Леброна Джеймса и Кармэло Энтони сыграли в одной команде
Команда сыновей именитых игроков под названием «Стремление к величию» выиграла свой матч с «Фен Юнайтед». Кармело вместе со своей женой Лалой присутствовал на матче, чтобы поддержать сына.
Кармело Энтони со своей женой наблюдают за игрой сына
Фото: Социальные сети Las Vegas Big Time
Леброн в собственных социальных сетях выложил пост, где также поддержал ребят: «Парни из команды «Стремление к величию» слишком хороши!»
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
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