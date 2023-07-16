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Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли за одну команду

Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли за одну команду
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Младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс и сын десятикратного участника Матча всех звёзд Кармело Энтони Кийян сыграли за одну команду на турнире в Лас-Вегасе (США).

Сыновья Леброна Джеймса и Кармэло Энтони сыграли в одной команде

Команда сыновей именитых игроков под названием «Стремление к величию» выиграла свой матч с «Фен Юнайтед». Кармело вместе со своей женой Лалой присутствовал на матче, чтобы поддержать сына.

Кармело Энтони со своей женой наблюдают за игрой сына

Кармело Энтони со своей женой наблюдают за игрой сына

Фото: Социальные сети Las Vegas Big Time

Леброн в собственных социальных сетях выложил пост, где также поддержал ребят: «Парни из команды «Стремление к величию» слишком хороши!»

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

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