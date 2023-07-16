Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли за одну команду

Младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс и сын десятикратного участника Матча всех звёзд Кармело Энтони Кийян сыграли за одну команду на турнире в Лас-Вегасе (США).

Сыновья Леброна Джеймса и Кармэло Энтони сыграли в одной команде

Команда сыновей именитых игроков под названием «Стремление к величию» выиграла свой матч с «Фен Юнайтед». Кармело вместе со своей женой Лалой присутствовал на матче, чтобы поддержать сына.

Кармело Энтони со своей женой наблюдают за игрой сына Фото: Социальные сети Las Vegas Big Time

Леброн в собственных социальных сетях выложил пост, где также поддержал ребят: «Парни из команды «Стремление к величию» слишком хороши!»

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и учится в университете Южной Калифорнии. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.