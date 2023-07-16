Майлз Тёрнер сравнил Николу Йокича и Джоэла Эмбиида

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер поделился мнением насчёт различий между центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и лидером «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.
«Моё восприятие устроено так, что я являюсь больше фанатом чего-то более творческого, понимаете? Искусство игры. Когда Йокич играет — он словно рисует на холсте. Он делает игроков вокруг себя лучше, ему даже не нужно набирать очки. Я очень раздражаюсь, когда играю против него, потому что ты порой не понимаешь, как его остановить.
Когда играешь против традиционного, доминантного центра, как Шакил или Эмбиид, — ты понимаешь, что делать, тебя могут поддержать партнёры по команде. Если он встаёт в пост против тебя, то можно исполнить быстрое сдваивание. Но на Йокиче нельзя сдваиваться.
Эмбиида контролировать чуть легче. С Йокичем же существует немало вещей, контролировать которые невозможно», — заявил Тёрнер на Gil`s Arena.
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