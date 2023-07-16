Скип Бэйлесс: Леброн сменил номер, чтобы заявить, что он лучше Джордана

Известный ведущий шоу Undisputed на телеканале Fox Sports Скип Бэйлесс высказал своё мнение о том, почему звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил вернуть себе 23-й номер.

«Думаю, что Леброн принял решение вернуться к 23-му номеру по двум причинам: 1) чтобы почтить память Билла Расселла, 2) чтобы снова сделать абсурдное заявление о том, что он, будучи рекордсменом по общему количеству очков в истории, является величайшим баскетболистом всех времён, а не Майкл Джордан. В это верят только дураки. То, что Джеймс носит 23-й номер — это позор», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Минувший сезон Леброн провёл с номером 6 на форме, чтобы почтить память легенды НБА Билла Расселла.