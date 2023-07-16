Деннис Шрёдер раскритиковал Макси Клебера за пропуск прошлогоднего чемпионата Европы

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер раскритиковал своего партнёра по сборной Максимилиана Клебера за пропуск прошлогоднего чемпионата Европы, где немцы смогли завоевать бронзовую медаль.

«Если ты говоришь нашему тренеру, что пропускаешь Евро, потому что хочешь поработать над своей игрой, то я могу лишь сказать, прости, Макси, но у тебя нет игры, над которой надо работать.

Ты бросаешь из углов, защищаешься, ты игрок пик-н-роллов. Ты не игрок типажа Кармело, тебе не нужно работать над своей игрой.

Серьёзно, ты из-за этого отказался играть за национальную команду? Честно говоря, меня это подбешивает. Это же такая честь играть за свою страну», — заявил Шрёдер на подкасте Got Nexxt.

Клебер лечил травму колена прошлым летом. Игрок настроен помочь сборной на грядущем чемпионате мира.