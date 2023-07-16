Бэйлесс: «Лейкерс» смогли бы пройти «Денвер», если бы Леброн лучше бросал в концовках

Известный телеведущий шоу UNDISPUTED на телеканале Fox Sports Скип Бэйлесс обвинил звёздного форварда Леброна Джеймса в том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогли победить в серии финала Западной конференции «Денвер Наггетс».

«Не забывайте о том, что у «Лейкерс» было четыре подряд отличных шанса обыграть «Денвер». Они не смогли использовать ни одну из этих возможностей, потому что Леброн забросил лишь 7 из 23 бросков в четвёртых четвертях этих матчей, смог реализовать лишь 1 из 10 дальних бросков, а также не смог два раза подряд попасть даже по кольцу в концовке четвёртой игры серии. Просто стыдно. Джеймс даже рядом не стоит с Джорданом. У Джеймса нет инстинкта убийцы», — написал Скип в своих социальных сетях.