Чарльз Баркли: сейчас для «Филадельфии» настало время расстаться с Джеймсом Харденом

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли заявил о том, что «Филадельфии Сиксерс» нужно осуществить обмен звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Я думаю, что сейчас для «Филадельфии» настало время расстаться с Джеймсом Харденом. Пора провернуть эту сделку, чтобы передать бразды правления командой Джоэлю Эмбииду и Тайризу Макси. Это моё личное мнение.

Джеймс был великолепным игроком на протяжении длинного отрезка времени, но настало время найти ему команду для обмена.

Почему обмен до сих пор не произошёл? Думаю, никакая команда в лиге не хочет давать Джеймсу долгосрочный контракт, чего он желает. Надеюсь, сами «Сиксерс» не пойдут на такой шаг. Харден сейчас будет только стареть», — рассказал Баркли в интервью телеканалу NBC Sports Philadelphia.