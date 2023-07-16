«Даллас» подписал контракт с игроком, который не был выбран на драфте-2023

Команда «Даллас Маверикс» подписала двусторонний контракт с защитником Майком Майлзом-младшим.
Стоит отметить, что Майлз не был выбран на драфте НБА 2023 года. В четырёх матчах Летней лиги Лас-Вегаса Майлз в среднем набирал 12,3 очка, делал 2,5 подбора и отдавал 2,8 передачи за 18 минут игры.
Ранее игрок выступал за команду Техасского христианского университета.
«Даллас» в сезоне-2022/2023 не смог выйти в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Спад команды произошёл после выхода техасского клуба в финал конференции в сезоне-2021/2022.
Ранее стало известно, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг продолжит карьеру в «Даллас Маверикс». По данным The Athletic, 31-летний баскетболист согласился на трёхлетний контракт на $ 126 млн с опцией в последнем сезоне.
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