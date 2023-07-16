Лиллард: моя любовь к Портленду пуленепробиваема

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард высказался о своей любви к Потрленду.

«Вы знаете, что с моей стороны только любовь. Пуленепробиваемая. Я испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду, вы уже это знаете», – сказал Лиллард в прямом эфире в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Ранее агент Арон Гудвин, представляющий интересы звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, высказался о будущем своего клиента.