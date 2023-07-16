Лиллард: моя любовь к Портленду пуленепробиваема

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард высказался о своей любви к Потрленду.
«Вы знаете, что с моей стороны только любовь. Пуленепробиваемая. Я испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду, вы уже это знаете», – сказал Лиллард в прямом эфире в социальной сети.
Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Ранее агент Арон Гудвин, представляющий интересы звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, высказался о будущем своего клиента.
- 16 июля 2023
-
17:55
-
17:17
-
16:32
-
16:07
-
15:19
-
13:53
-
12:49
-
11:53
-
10:58
-
10:15
-
09:42
-
09:21
-
07:33
-
07:12
-
06:58
-
05:46
-
04:21
-
02:11
-
00:42
-
00:30
-
00:00
- 15 июля 2023
-
20:20
-
20:07
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
15:03
-
14:29
-
14:18
-
13:11
-
12:50
-
12:15
-
11:40