Вембаньяма: знаю, что это особенное время в моей жизни, но я рад, что оно закончилось
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу драфта НБА — 2023, в котором он участвовал.
«В прошлом месяце баскетбол не составлял даже 50% моего графика. Я не могу уделять ему слишком много времени. Знаю, что это особенное время в моей жизни, но я рад, что оно закончилось. Просто хочу играть в баскетбол», — приводит слова Вембаньямы Basket News.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Напомним, 10 июля Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды, заработав 27 очков.
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