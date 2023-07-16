Вембаньяма: знаю, что это особенное время в моей жизни, но я рад, что оно закончилось

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу драфта НБА — 2023, в котором он участвовал.

«В прошлом месяце баскетбол не составлял даже 50% моего графика. Я не могу уделять ему слишком много времени. Знаю, что это особенное время в моей жизни, но я рад, что оно закончилось. Просто хочу играть в баскетбол», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Напомним, 10 июля Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды, заработав 27 очков.