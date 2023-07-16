«Финикс» обменял Кэмерона Пэйна в «Сан-Антонио»

Защитник Кэмерон Пэйн перешёл из «Финикс Санз» в «Сан-Антонио Спёрс», об сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Сперс» в ходе сделки получат дополнительно драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию. «Санз» получат драфт-пик второго раунда.

Пэйн выступал за «Финикс» на протяжении четырех сезонов. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

Сегодня также сообщалось, что 23-летний центровой Бол Бол подпишет контракт с «Финикс Санз».