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Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы среди юношей до 20 лет

Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы среди юношей до 20 лет
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Завершился финальный матч молодёжного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет) между национальными командами Израиля и Франции. Итоговый счёт — 89:79 (ОТ) в пользу французской сборной. Турнир проходил на Крите (Греция).

Стоит отметить, что в матче за третье место Греция оказалась сильнее Бельгии — 68:64 (ОТ).

Баскетбол. Чемпионат Европы. Юноши (U20). Крит, Греция. Плей-офф. Финал и матч за третье место.

Израиль – Франция – 89:79 ОТ (17:26, 30:18, 14:13, 11:15, 17:7).

Греция – Бельгия – 68:64 (18:17, 15:26, 7:9, 16:4, 12:8).

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