Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы среди юношей до 20 лет
Поделиться
Завершился финальный матч молодёжного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет) между национальными командами Израиля и Франции. Итоговый счёт — 89:79 (ОТ) в пользу французской сборной. Турнир проходил на Крите (Греция).
Стоит отметить, что в матче за третье место Греция оказалась сильнее Бельгии — 68:64 (ОТ).
Баскетбол. Чемпионат Европы. Юноши (U20). Крит, Греция. Плей-офф. Финал и матч за третье место.
Израиль – Франция – 89:79 ОТ (17:26, 30:18, 14:13, 11:15, 17:7).
Греция – Бельгия – 68:64 (18:17, 15:26, 7:9, 16:4, 12:8).
Комментарии
- 16 июля 2023
-
23:46
-
23:32
-
22:21
-
21:46
-
20:57
-
19:20
-
19:08
-
18:57
-
18:50
-
18:31
-
17:55
-
17:17
-
16:32
-
16:07
-
15:19
-
13:53
-
12:49
-
11:53
-
10:58
-
10:15
-
09:42
-
09:21
-
07:33
-
07:12
-
06:58
-
05:46
-
04:21
-
02:11
-
00:42
-
00:30
-
00:00
- 15 июля 2023
-
20:20
-
20:07
-
17:43
-
17:31
Партнерский контент