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Кевин Дюрант объяснил, почему у него до сих пор нет детей

Кевин Дюрант объяснил, почему у него до сих пор нет детей
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал о том, почему он до сих пор не стал отцом.

«Это большая ответственность. Во-первых, я всегда чувствовал, что полностью сосредоточен на своей работе, на своем одиночестве и на своем свободном времени. Для меня слишком важно зацикливаться на чем-то подобном, вы это должны понимать.

И, в конце концов, я действительно хочу этого, но чем старше я становлюсь, тем сильнее я убеждаюсь в правильности принятого мной решения. Я становлюсь взрослее, лучше узнаю себя и немного лучше понимаю свою жизнь. Поэтому я думаю, что чем дольше я буду воздерживаться от решения завести детей — тем лучше», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.

«Как работает это дерьмо?» Кевин Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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