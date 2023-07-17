Инсайдер рассказал, в какой клуб перейдёт Миротич

Звёздный испанский форвард Никола Миротич подпишет контракт с «Партизаном». Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани у себя в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Миротич уже точно не будет переходить в «Олимпиакос», который претендовал на игрока. Также сообщалось, что интерес к баскетболисту проявляют также «Монако» и «Црвена Звезда».

Напомним, ранее 32-летний Миротич объявил, что покинет «Барселону» по окончании минувшего сезона. Действующий контракт Миротича с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому сейчас испанский баскетболист и «Барселона» обсуждают детали расторжения договора. Сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.