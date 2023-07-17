Гомельский оценил тренерские качества Зорана Лукича
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о главном тренере «Пари Нижний Новгород» и мужской сборной России Зоране Лукиче.
«Есть простая формула: единственным объективным критерием оценки работы тренера являются результаты команды, которую он тренирует. Исходя из этого могу сказать, что Лукич является хорошо подготовленным тренером, чьи победы ещё впереди», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года, а в «Нижнем Новгороде» работает с 2017-го. До Зорана российскую национальную команду возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть.
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