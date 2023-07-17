Леброн Джеймс рассказал, в чём Кайри Ирвинг лучше любого другого баскетболиста

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слова пользователя, назвавшего разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга самым лучшим игроком по умению обращаться с мячом. Джеймс разместил эти слова у себя в социальных сетях, добавив следующую подпись: «Точно!»

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением:

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан поделился мнением о взаимодействии двух звёзд команды — Ирвинга и Луки Дончича.