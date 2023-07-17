В «Пеликанс» сделали категоричное заявление по поводу возможного обмена Зайона Уильямсона

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин признал, что команда никогда не рассматривала возможность обмена тяжёлого форварда Зайона Уильямсона.

«Не могу сказать, что это здорово… имя Зайона генерирует клики независимо от того, о чём идёт речь, если перейти по ссылке. Зайон надевает носки, и люди открывают это. Таким образом, становится действительно легко распространять слухи вокруг него. Так происходит не только в спорте — реальность больше не имеет значения. Генерация кликов – вот что важно. У нас никогда не было ни одного разговора по поводу обмена, в котором фигурировал бы Зайон», — приводит слова Гриффина Yardbarker со ссылкой на Sirius XM.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов: