Андрей Воронцевич стал игроком «Нижнего Новгорода»
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Российский форвард Андрей Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород». Об этом сообщили в пресс-службе команды. Стороны заключили соглашение сроком на два года.
Напомним, Андрей уже выступал за «Нижний Новгород». Это было в сезоне-2020/2021.
Ранее стало известно, что Воронцевич покинул УНИКС, в составе которого был с лета 2021 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финальной серии казанцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей принял участие в 32 матчах, в которых его средняя статистика составила 3,2 очка, 2,0 подбора, 0,8 передачи за 13:52 минуты игрового времени.
Отметим, что сегодня, 17 июля, Воронцевичу исполнилось 36 лет.
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