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Трент Фрейзер продолжит выступать за «Зенит»

Трент Фрейзер продолжит выступать за «Зенит»
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24-летний американский разыгрывающий Трент Фрейзер продолжит выступать в составе «Зенита» в следующем сезоне. Об этом информирует пресс-служба петербуржской команды. Контракт между командой и защитником действует до лета следующего года.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Фрейзер в 24 матчах в среднем набирал 13,1 очка и отдавал 3,7 передачи.

«Зенит» в минувшем сезоне дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда проиграла столичному ЦСКА.

Ранее стало известно, что 36-летний российский форвард Андрей Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород», за который уже выступал в сезоне-2020/2021.

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