Центровой Тони Джекири близок к переходу в ЦСКА

Нигерийский центровой Тони Джекири ведёт переговоры с московским ЦСКА, сообщает SDNA.

По информации источника, стороны уже приступили к обсуждению возможного сотрудничества. Армейский клуб хочет подписать Джекири, чтобы заменить ушедшего сербского центрового Николу Милутинова.

Джекири провёл прошлый сезон в турецком «Фенербахче» под руководством бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. 28-летний игрок принял участие в 30 матчах Евролиги в минувшем сезоне, в десяти из них появившись на площадке в стартовом составе, и проводил на паркете в среднем по 13,5 минуты. Центровой набирал 4,9 очка, 3,2 подбора и 1 результативную передачу в среднем за игру.

Джекири известен российским поклонникам баскетбола по выступлениям за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.