Президент УНИКСа: душа и сердце Воронцевича остались в «Пари НН»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался об уходе форварда Андрея Воронцевича в «Пари Нижний Новгород».
«Я уже сказал вам, что у нас с Андреем контракт закончился, и мы Воронцевичу делали предложение. Не знал ничего про «Нижний», когда мы до этого с вами разговаривали. Воронцевич пришёл к нам как раз из «Нижнего Новгорода», ну, сейчас вернулся туда. Рад за него. У нас таких денег не было, чтобы сделать устраивающее его предложение. Курс евро и доллара даёт о себе знать.
Президент «Пари НН» Сергей Панов сказал, что заработная плата по заключённому контракту не превышает предложения других клубов? Ну, возможно, он тогда привык к тренеру этой команды, его требованиям (Зоран Лукич. — Прим. «Чемпионата»), плюс он был там лидером — не знаю. У нас тренер, может быть, более жёсткий. Мы ему предложили то, что на сегодняшний день можем предложить. Он, как показалось, обиделся. Потому что мы чемпионы, а раз чемпионы, то надо повышать. Но спонсоры нам не повышают… А так, наверное, душа и сердце Андрея остались в Нижнем Новгороде. Такое бывает.
При этом ничего плохого о Воронцевиче сказать не могу. Только хорошее. Он всегда настраивал, сплачивал команду. Да и сам по себе он оптимист, жизнерадостный человек. Ну, что ж, его дело — решил вернуться в «Пари НН». При этом, когда игрок выступал у нас, мы ему дали звание заслуженного работника Татарстана, позже он был награждён медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан». То есть и морально, и материально у нас были более чем комфортные условия. Но дальше предложить такой же в финансовом отношении контракт мы не могли», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
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