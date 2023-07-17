«Филадельфия» объявила о переходе центрового Филипа Петрушева из «Црвены Звезды»
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Сербский центровой Филип Петрушев подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс», сообщает сайт лиги.
Согласно политике клуба, условия соглашения не раскрываются.
Филип Петрушев был выбран «Филадельфией» под 50-м номером на драфте 2021 года. В минувшем сезоне 23-летний серб выступал в составе «Црвены Звезды». Петрушев принял участие в 72 матчах в составе белградского клуба во всех турнирах, набирая 11 очков и 4,9 подбора в среднем за игру. Петрушев реализовывал 57 процентов бросков. Центровой был признан самым ценным игроком 17-й недели минувшего сезона Евролиги.
Ранее Петрушев сыграл в двух матчах Летней лиги НБА в составе «Филадельфии», набирая в среднем 12,5 очка и 4,5 подбора.
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